Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Nice - Lille en direct commenté
5e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 20 septembre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Lille (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 20 septembre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Lille.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Lille en France ?
Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Nice Lille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Lille ?
OGC Nice : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Diouf, X. Mandza, Y. Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, N. Nkounkou, A. Witsel, D. Coulibaly, J. Clauss, M. Amoura, G. Hein, E. Wahi.
LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par D. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, B. Önal, H. Haraldsson, E. Mbappé, A. Ueda.
- Qui arbitre le match Nice Lille ?
Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Nice Lille ?
Nice accueille le match au Allianz Riviera.
- Quelle est la date et l'heure du match Nice Lille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2026, coup d'envoi 17:15.
- Qui a marqué des buts pour Nice ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Nice : M. Amoura 22' 67'.
- Qui a marqué le but pour Lille ?
Un seul but a été inscrit pour Lille par A. Ueda 79'.