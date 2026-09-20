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2 - 1
80'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 5e journée
Nice
2 - 1
MT : 1-0
80'
Lille
Regarder en direct sur Ligue 1+
Temps forts
79'
2 - 1
(PD M. Kjærgaard) A. Ueda
67'
2 - 0
M. Amoura (PD G. Hein)
mi-temps
1 - 0
22'
1 - 0
M. Amoura (PD N. Nkounkou)
Voir le live commenté
Classement live 4 Lille 10 14 Nice 5
Possession 57% Lille Nice
Tirs 10 6 9 4 5 14
Grosses occasions créées 75% Nice 3 Lille 1
Compositions Nice 3-4-2-1 Lille 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 OGCN N NUL 2 LOSC
188 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo OGC Nice Gauthier Hein 2 #2 Logo Lille Başar Önal 1 #3 Logo OGC Nice Mohamed Amoura 1
Tirs (%)
#1 Logo Lille Ayase Ueda 2/2 100% #2 Logo OGC Nice Djibril Coulibaly 1/2 50% #3 Logo OGC Nice Mohamed Amoura 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lille Ethan Mbappé 3
Fautes subies
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 2 #2 Logo Lille Ethan Mbappé 2 #3 Logo Lille Romain Perraud 2
Tirs (%)
#1 Logo Lille Hákon Haraldsson 0/3 0% #2 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lille Tiago Santos 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lille Benjamin André 5/7 71% #2 Logo Lille Ethan Mbappé 5/8 63% #3 Logo OGC Nice Gauthier Hein 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo OGC Nice Mohamed Abdelmonem 3 #2 Logo Lille Nathan Ngoy 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lille Olivier Giroud 2/2 100% #2 Logo Lille Benjamin André 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Djibril Coulibaly 0/7 0% #2 Logo OGC Nice Niels Nkounkou 4/10 40%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Djibril Coulibaly 0/2 0% #2 Logo OGC Nice Mohamed Amoura 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Mohamed Abdelmonem 37/38 97% #2 Logo Lille Alexsandro Ribeiro 76/80 95% #3 Logo OGC Nice Axel Witsel 35/37 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
N
D
N
N
V
D
V
N
V
Rencontres précédentes
38% 18 Victoires 42% 20 Nuls 21% 10 Victoires

Blessures & suspensions

Laurent Abergel Laurent Abergel Lésion du ligament croisé antérieur du genou Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Antoine Mendy Antoine Mendy Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Tanguy Nianzou Tanguy Nianzou Coup Tiago Santos Tiago Santos Blessure à la tête Osame Sahraoui Osame Sahraoui Blessure à la jambe

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Wal Lekc 18:05 Ont galère toujours contre Nice c'est une dinguerie 1 Répondre
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Match Nice - Lille en direct commenté

5e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 20 septembre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Nice et Lille (Ligue 1 McDonald's, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Ligue 1 McDonald's entre Nice et Lille. Ce match aura lieu le dimanche 20 septembre 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Nice et Lille.

Arbitres

Willy Delajod arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Valentin Evrard arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre
Victoria Beyer arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Allianz Riviera Nice
Allianz Riviera
  • Année de construction : 2013
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 35624
  • Affluence moyenne : 16456
  • Affluence maximum : 35596
  • % de remplissage : 46

Match en direct

Date 20 septembre 2026 17:15
Compétition Ligue 1
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OGCN-LOSC
Zone France
Équipe à domicile OGC Nice
Équipe à l'extérieur LOSC Lille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Nice et Lille en France ?

Le match est à suivre en direct le 20 septembre 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Nice Lille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Nice et Lille ?

OGC Nice : le coach O. Pantaloni a choisi une formation en 3-4-2-1 : Y. Diouf, X. Mandza, Y. Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, N. Nkounkou, A. Witsel, D. Coulibaly, J. Clauss, M. Amoura, G. Hein, E. Wahi.

LOSC Lille : de son côté, l'équipe dirigée par D. Ancelotti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : B. Özer, R. Perraud, Alexsandro Ribeiro, N. Ngoy, Tiago Santos, N. Bentaleb, B. André, B. Önal, H. Haraldsson, E. Mbappé, A. Ueda.

Qui arbitre le match Nice Lille ?

Willy Delajod est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Nice Lille ?

Nice accueille le match au Allianz Riviera.

Quelle est la date et l'heure du match Nice Lille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 20 septembre 2026, coup d'envoi 17:15.

Qui a marqué des buts pour Nice ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Nice : M. Amoura 22' 67'.

Qui a marqué le but pour Lille ?

Un seul but a été inscrit pour Lille par A. Ueda 79'.

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Wal Lekc 18:05 Ont galère toujours contre Nice c'est une dinguerie 1 Répondre
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