Match Pays-Bas - Algérie en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - mercredi 3 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Pays-Bas et Algérie (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Pays-Bas et Algérie. Ce match aura lieu le mercredi 3 juin 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Pays-Bas et Algérie.