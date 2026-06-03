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0 - 0
28'
Matchs Amicaux 2026 Friendlies 1
Pays-Bas
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Algérie
Diffusé sur La chaîne L'équipe
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Possession 50% Algérie Pays-Bas
Tirs 5 2 0 3 0 0
Compositions Pays-Bas 4-3-3 Algérie 4-3-3
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Prono

Qui va gagner ?
1 PB N NUL 2 ALG
1355 participants Terminé
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Jan Paul van Hecke Jan Paul van Hecke Ischio-jambiers Xavi Simons Xavi Simons Lésion du ligament croisé antérieur du genou Wout Weghorst Wout Weghorst Inconnu Brian Brobbey Brian Brobbey Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Maladie Matthijs de Ligt Matthijs de Ligt Inconnu
Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire

Match Pays-Bas - Algérie en direct commenté

Friendlies 1 de Matchs Amicaux - mercredi 3 juin 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Pays-Bas et Algérie (Matchs Amicaux, Friendlies 1)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Pays-Bas et Algérie. Ce match aura lieu le mercredi 3 juin 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Pays-Bas et Algérie.

Arbitres

Jakob Semler arbitre principal
Martin Höfler arbitre assistant
Alexander Borucki arbitre assistant
Chiristian-Petru Ciochirca quatrième arbitre
Josef Spurny arbitre VAR
Alan Kijas arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion Feijenoord Rotterdam
Stadion Feijenoord
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 51117
  • Affluence moyenne : 38588
  • Affluence maximum : 51425
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 03 juin 2026 20:45
Compétition Matchs Amicaux
Saison 2026
Phase Friendlies 1
Diffusion La chaîne L'équipe
Affluence 43000
Code PB-ALG
Zone International
Équipe à domicile Pays-Bas
Équipe à l'extérieur Algérie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Pays-Bas et Algérie en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 juin 2026 à 20:45 sur La chaîne L'équipe.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Pays-Bas et Algérie ?

Pays-Bas : le coach R. Koeman a choisi une formation en 4-3-3 : B. Verbruggen, M. van de Ven, V. van Dijk, J. van Hecke, M. Wieffer, T. Reijnders, F. de Jong, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Malen, C. Summerville.

Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par V. Petković évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, Z. Belaïd, A. Mandi, A. Abada, H. Aouar, N. Bentaleb, R. Zerrouki, M. Amoura, A. Gouiri, R. Mahrez.

Qui arbitre le match Pays-Bas Algérie ?

Jakob Semler est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Pays-Bas Algérie ?

Rotterdam accueille le match au Stadion Feijenoord.

Quelle est la date et l'heure du match Pays-Bas Algérie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juin 2026, coup d'envoi 20:45.

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