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Match Pays-Bas - Algérie en direct commenté
Friendlies 1 de Matchs Amicaux - mercredi 3 juin 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Pays-Bas et Algérie (Matchs Amicaux, Friendlies 1)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Friendlies 1 de Matchs Amicaux entre Pays-Bas et Algérie. Ce match aura lieu le mercredi 3 juin 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Pays-Bas et Algérie.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Pays-Bas et Algérie en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 juin 2026 à 20:45 sur La chaîne L'équipe.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Pays-Bas et Algérie ?
Pays-Bas : le coach R. Koeman a choisi une formation en 4-3-3 : B. Verbruggen, M. van de Ven, V. van Dijk, J. van Hecke, M. Wieffer, T. Reijnders, F. de Jong, R. Gravenberch, C. Gakpo, D. Malen, C. Summerville.
Algérie : de son côté, l'équipe dirigée par V. Petković évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Zidane, R. Aït-Nouri, Z. Belaïd, A. Mandi, A. Abada, H. Aouar, N. Bentaleb, R. Zerrouki, M. Amoura, A. Gouiri, R. Mahrez.
- Qui arbitre le match Pays-Bas Algérie ?
Jakob Semler est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Pays-Bas Algérie ?
Rotterdam accueille le match au Stadion Feijenoord.
- Quelle est la date et l'heure du match Pays-Bas Algérie ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 juin 2026, coup d'envoi 20:45.