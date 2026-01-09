Prono
Match Mali - Sénégal en direct commenté
Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 9 janvier 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mali et Sénégal (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Mali et Sénégal. Ce match aura lieu le vendredi 9 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mali et Sénégal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mali et Sénégal en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Mali Sénégal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Mali et Sénégal ?
Mali : le coach T. Saintfiet a choisi une formation en 4-4-2 : D. Diarra, N. Gassama, A. Diaby, O. Camara, H. Traoré, A. Haidara, Y. Bissouma, A. Dieng, L. Coulibaly, L. Sinayoko, M. Sangaré.
Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : É. Mendy, E. Diouf, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, H. Diarra, S. Mané, H. Diallo, I. Ndiaye.
- Qui arbitre le match Mali Sénégal ?
Abongile Tom est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Mali Sénégal ?
Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.
- Quelle est la date et l'heure du match Mali Sénégal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué le but pour Sénégal ?
Un seul but a été inscrit pour Sénégal par I. Ndiaye 27'.