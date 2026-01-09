Menu Rechercher
0 - 1
45+1'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco Quarts de finale
Mali
0 - 1
45+1'
Sénégal
Regarder en direct sur beIN SPORTS
Temps forts
27'
0 - 1
I. Ndiaye
Voir le live commenté
Possession 58% Sénégal Mali
Tirs 3 3 6 0 1 7
Compositions Mali 4-4-2 Sénégal 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Iliman Ndiaye 1/2 50%
Fautes subies
#1 Flag Sénégal Sadio Mané 3
Tirs (%)
#1 Flag Sénégal Pape Gueye 0/4 0%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Krépin Diatta 4/4 100% #2 Flag Sénégal Sadio Mané 4/5 80% #3 Flag Sénégal Pape Gueye 4/9 44%
Interceptions
#1 Flag Mali Hamari Traoré 3 #2 Flag Mali Nathan Gassama 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Sénégal Krépin Diatta 2/2 100% #2 Flag Sénégal Pape Gueye 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Mali Lassine Sinayoko 0/4 0% #2 Flag Mali Mamadou Sangaré 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Mali Mamadou Sangaré 0/3 0% #2 Flag Mali Lassine Sinayoko 0/3 0%
Passes (%)
#1 Flag Sénégal Moussa Niakhaté 37/39 95%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
N
N
N
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Gaoussou Diarra Gaoussou Diarra Blessure à la cheville Lassana Coulibaly Lassana Coulibaly Inconnu

Match Mali - Sénégal en direct commenté

Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations - vendredi 9 janvier 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Mali et Sénégal (Coupe d'Afrique des Nations, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations entre Mali et Sénégal. Ce match aura lieu le vendredi 9 janvier 2026 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Mali et Sénégal.

On en parle

Arbitres

Abongile Tom arbitre principal
Zakhele Thusi Granville Siwela arbitre assistant
Souru Phatsoane arbitre assistant
Samuel Uwikunda quatrième arbitre
Elvis Guy Noupue Nguegoue arbitre VAR
Brighton Chimene arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Grand Stade de Tanger Tanger
Grand Stade de Tanger
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75000

Match en direct

Date 09 janvier 2026 17:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Quarts de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code MLI-SEN
Zone Afrique
Équipe à domicile Mali
Équipe à l'extérieur Sénégal
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Mali et Sénégal en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 janvier 2026 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Mali Sénégal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Mali et Sénégal ?

Mali : le coach T. Saintfiet a choisi une formation en 4-4-2 : D. Diarra, N. Gassama, A. Diaby, O. Camara, H. Traoré, A. Haidara, Y. Bissouma, A. Dieng, L. Coulibaly, L. Sinayoko, M. Sangaré.

Sénégal : de son côté, l'équipe dirigée par P. Thiaw évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : É. Mendy, E. Diouf, M. Niakhaté, K. Koulibaly, K. Diatta, P. Gueye, I. Gueye, H. Diarra, S. Mané, H. Diallo, I. Ndiaye.

Qui arbitre le match Mali Sénégal ?

Abongile Tom est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Mali Sénégal ?

Tanger accueille le match au Grand Stade de Tanger.

Quelle est la date et l'heure du match Mali Sénégal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 janvier 2026, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué le but pour Sénégal ?

Un seul but a été inscrit pour Sénégal par I. Ndiaye 27'.

Voir tous les commentaires (23)
Top commentaires
Comparer les stats du match
