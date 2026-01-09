Mali-Sénégal : les compositions officielles

Début des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations avec l’un des grands favoris de la compétition, le Sénégal, qui affronte le Mali à Tanger pour une place en demie. (Un match à suivre sur FM, coup d’envoi 17h00). Après avoir dominé son groupe, le Sénégal a écarté le Soudan (3-1) en 8es de finale alors que la Mali, toujours invaincu, s’est défait de la Tunisie aux tirs au but après avoir évolué pendant quasiment 100 minutes en infériorité numérique (1-1, 3-2 t.a.b.).

Tom Saintfiet, le sélectionneur des Aigles du Mali, reste fidèle à son 4-2-3-1 avec Hamari Traoré, le joueur du PFC, qui intègre le onze puisque Woyo Coulibaly est suspendu. Pour le reste, c’est du presque classique avec le capitaine Bissouma dans l’entrejeu et Sinayoko, auteur des trois buts maliens dans la compétition, devant avec Sangaré, Lassana Coulibaly et Haidara en soutien qui prend la place de Doumbia. En face, Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga, retrouve son capitaine Koulibaly en défense centrale après avoir purgé sa suspension en 8e. Diouf est préféré à Jakobs à gauche. Devant, Mané est bien entendu titulaire mais cette fois avec Iliman Ndiaye et Habib Diallo. Jackson et Ismaila Sarr débutent sur le banc alors que Pape Gueye, auteur d’un doublé face au Soudan, enchaîne avec Idrissa Gueye et Diarra au milieu.

Les compositions officielles

Mali : Diarra - H. Traoré, Diaby, Ou. Camara, Gassama – Bissouma, Dieng – Sangaré, L. Coulibaly, Haidara – Sinayoko.

Sénégal : E. Mendy – K. Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – H. Diarra, I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye, Diallo, Mané.