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Match CSKA - Monaco en direct commenté
1re journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 15 octobre 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre CSKA et Monaco (UEFA Europa Conference League, 1re journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa Conference League entre CSKA et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : CSKA et Monaco.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre CSKA et Monaco ?
Monaco a remporté la rencontre sur le score de 1-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre CSKA et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.
- Où voir le match CSKA Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre CSKA et Monaco ?
CSKA Sofia : le coach M. Gisdol a choisi une formation en 4-3-3 : F. Lapoukhov, Á. Martino, F. Rodríguez, Dinis Almeida, Pastor, S. Sensi, M. Ebong, Bruno Jordão, Léo Pereira, I. Pittas, L. Godoy.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, C. Mawissa, M. Salisu, S. Sané, J. Teze, S. Idumbo, L. Camara, Ansu Fati, T. Minamino, E. Diop, P. Brunner.
- Qui arbitre le match CSKA Monaco ?
João António Ferreira Gonçalves est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match CSKA Monaco ?
Sofia accueille le match au Stadion Vasil Levski.
- Quelle est la date et l'heure du match CSKA Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.
- Qui a marqué des buts pour Monaco ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : P. Brunner 3', Ansu Fati 44'.
- Qui a marqué le but pour CSKA ?
Un seul but a été inscrit pour CSKA par J. Zwarts 76'.