Match CSKA - Monaco en direct commenté

1re journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 15 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre CSKA et Monaco (UEFA Europa Conference League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa Conference League entre CSKA et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : CSKA et Monaco.