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1 - 2
terminé
UEFA Europa Conference League 2026/2027 1re journée
CSKA
1 - 2
MT : 0-2
terminé
Monaco
Temps forts
76'
1 - 2
J. Zwarts (PD S. Sensi)
mi-temps
0 - 2
44'
0 - 2
(PD P. Brunner) Ansu Fati
3'
0 - 1
(PD S. Idumbo) P. Brunner

Statistiques

Classement live 4 Monaco 3 33 CSKA 0
Possession 50% Monaco CSKA
Tirs 21 16 5 5 5 10
Compositions CSKA 4-3-3 Monaco 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
1 CSK N NUL 2 ASM
97 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Monaco Paris Brunner 3/4 75% #2 Logo CSKA Sofia Ioannis Pittas 2/4 50% #3 Logo CSKA Sofia Joël Zwarts 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Monaco Paris Brunner 4 #2 Logo Monaco Jordan Teze 3 #3 Logo CSKA Sofia Léo Pereira 2
Tirs (%)
#1 Logo CSKA Sofia Leandro Godoy 0/5 0% #2 Logo CSKA Sofia Bruno Jordão 0/3 0% #3 Logo CSKA Sofia Ángelo Martino 1/4 25%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Mohammed Salisu 38/38 100% #2 Logo Monaco Christian Mawissa 47/49 96% #3 Logo Monaco Sadibou Sané 51/55 93%

Analyse avant-match

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Série en cours
D
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V
N
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V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Isaac Solet Bomawoko Isaac Solet Bomawoko Lésion du ligament croisé antérieur du genou
Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Edan Diop Edan Diop Inconnu Eric Dier Eric Dier Blessure à la cheville Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Vanderson Vanderson Ischio-jambiers Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Matthis Abline Matthis Abline Blessure au pied Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à la main Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Stanis Idumbo Stanis Idumbo Blessure à la main

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Pykee 18:43 Bonne chance à nos amis monégasques ! 👍 2 Répondre
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Match CSKA - Monaco en direct commenté

1re journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 15 octobre 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre CSKA et Monaco (UEFA Europa Conference League, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de UEFA Europa Conference League entre CSKA et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 15 octobre 2026 à 18:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : CSKA et Monaco.

On en parle

Arbitres

João António Ferreira Gonçalves arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Pedro Ricardo Ferreira Ribeiro arbitre assistant
Tiago José Pereira Costa arbitre assistant
José Armando Torres Bessa quatrième arbitre
Hélder Miguel Azevedo Malheiro arbitre VAR
André Filipe Domingues Narciso arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadion Vasil Levski Sofia
Stadion Vasil Levski
  • Année de construction : 1953
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 43632
  • Affluence moyenne : 4078
  • Affluence maximum : 40582
  • % de remplissage : 10

Match en direct

Date 15 octobre 2026 18:45
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2026/2027
Phase Phase de Ligue - journée 1
Diffusion CANAL+ SPORT
Code CSK-ASM
Zone Europe
Équipe à domicile CSKA Sofia
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre CSKA et Monaco ?

Monaco a remporté la rencontre sur le score de 1-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre CSKA et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 octobre 2026 à 18:45 sur CANAL+ SPORT.

Où voir le match CSKA Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre CSKA et Monaco ?

CSKA Sofia : le coach M. Gisdol a choisi une formation en 4-3-3 : F. Lapoukhov, Á. Martino, F. Rodríguez, Dinis Almeida, Pastor, S. Sensi, M. Ebong, Bruno Jordão, Léo Pereira, I. Pittas, L. Godoy.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par Filipe Luís évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : L. Hrádecký, C. Mawissa, M. Salisu, S. Sané, J. Teze, S. Idumbo, L. Camara, Ansu Fati, T. Minamino, E. Diop, P. Brunner.

Qui arbitre le match CSKA Monaco ?

João António Ferreira Gonçalves est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match CSKA Monaco ?

Sofia accueille le match au Stadion Vasil Levski.

Quelle est la date et l'heure du match CSKA Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 octobre 2026, coup d'envoi 18:45.

Qui a marqué des buts pour Monaco ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : P. Brunner 3', Ansu Fati 44'.

Qui a marqué le but pour CSKA ?

Un seul but a été inscrit pour CSKA par J. Zwarts 76'.

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