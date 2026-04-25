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Premier League 2025/2026 34e journée
Arsenal
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Newcastle
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Classement live 1 Arsenal 71 13 Newcastle 43
Compositions Arsenal 4-3-3 Newcastle 4-3-3
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67% 30 Victoires 16% 7 Nuls 18% 8 Victoires

Blessures & suspensions

Mikel Merino Mikel Merino Blessure à la cheville Mikel Merino Mikel Merino Blessure au pied Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu
Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cuisse Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Anthony Gordon Anthony Gordon Blessure à la hanche Emil Krafth Emil Krafth Blessure au genou Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe Fabian Schär Fabian Schär Blessure à la cheville Joelinton Joelinton Accumulation de cartons jaunes

Match Arsenal - Newcastle en direct commenté

34e journée de Premier League - samedi 25 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Newcastle (Premier League, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Premier League entre Arsenal et Newcastle. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Newcastle.

On en parle

Arbitres

Samuel Barrott arbitre principal
0
3.5
Moyenne de cartons par match sur 21 matchs arbitrés
Tim Wood arbitre assistant
Wade Smith arbitre assistant
Steve Martin quatrième arbitre
Adrian Holmes arbitre VAR
Neil Davies arbitre VAR
Jarred Gillett arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Emirates Stadium London
Emirates Stadium
  • Année de construction : 2006
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 60383
  • Affluence moyenne : 50212
  • Affluence maximum : 60383
  • % de remplissage : 86

Match en direct

Date 25 avril 2026 18:30
Compétition Premier League
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 34
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ARS-NEW
Zone Angleterre
Équipe à domicile Arsenal
Équipe à l'extérieur Newcastle
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Newcastle en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Arsenal Newcastle en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Newcastle ?

Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, E. Eze, K. Havertz, N. Madueke.

Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, L. Miley, J. Ramsey, S. Tonali, Bruno Guimarães, J. Willock, W. Osula, J. Murphy.

Qui arbitre le match Arsenal Newcastle ?

Samuel Barrott est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Arsenal Newcastle ?

London accueille le match au Emirates Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Newcastle ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 18:30.

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