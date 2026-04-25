Match Arsenal - Newcastle en direct commenté

34e journée de Premier League - samedi 25 avril 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Newcastle (Premier League, 34e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Premier League entre Arsenal et Newcastle. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Newcastle.