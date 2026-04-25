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Match Arsenal - Newcastle en direct commenté
34e journée de Premier League - samedi 25 avril 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Arsenal et Newcastle (Premier League, 34e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 34e journée de Premier League entre Arsenal et Newcastle. Ce match aura lieu le samedi 25 avril 2026 à 18:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Arsenal et Newcastle.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Arsenal et Newcastle en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 avril 2026 à 18:30 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Arsenal Newcastle en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Arsenal et Newcastle ?
Arsenal : le coach Mikel Arteta a choisi une formation en 4-3-3 : David Raya, P. Hincapié, Gabriel Magalhães, W. Saliba, B. White, D. Rice, Martín Zubimendi, M. Ødegaard, E. Eze, K. Havertz, N. Madueke.
Newcastle : de son côté, l'équipe dirigée par E. Howe évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, L. Miley, J. Ramsey, S. Tonali, Bruno Guimarães, J. Willock, W. Osula, J. Murphy.
- Qui arbitre le match Arsenal Newcastle ?
Samuel Barrott est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Arsenal Newcastle ?
London accueille le match au Emirates Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Arsenal Newcastle ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 avril 2026, coup d'envoi 18:30.