3 - 1
terminé
BVB Stadion Dortmund
Euro 2024 Germany 1re journée -
Turquie
3 - 1
terminé
MT : 1-1
Géorgie
Diffusé sur beIN Sports 1HD
0'
25'
25'
M. Müldür
28'
K. Yıldız
32'
32'
G. Mikautadze
35'
A. Bardakcı
MT
56'
56'
S. Kverkvelia
65'
65'
A. Güler
73'
x2
73'
G. Chakvetadze > Z. Davitashvili
74'
G. Tsitaishvili > L. Lochoshvili
79'
x2
79'
A. Güler > Y. Yazıcı
79'
K. Ayhan > M. Demiral
85'
x4
85'
M. Müldür > Z. Çelik
85'
S. Kverkvelia > B. Zivzivadze
85'
K. Yıldız > K. Aktürkoğlu
89'
A. Mekvabishvili > S. Altunashvili
89'
H. Çalhanoğlu
90+2'
H. Çalhanoğlu > S. Özcan
90+7'
K. Aktürkoğlu
90'
Temps forts
90+7'
K. Aktürkoğlu
65'
A. Güler (PD K. Ayhan)
MT
1 - 1
32'
G. Mikautadze (PD G. Kochorashvili)
28'
K. Yıldız (VAR - décision : Pas de but)
25'
M. Müldür
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Notes des joueurs

A. Güler 8.3 Arda Güler #2 Turquie K. Aktürkoğlu 8.3 #3 Géorgie G. Mikautadze 8.0 Voir le classement complet
M. Müldür 7.9 Mert Müldür #2 Turquie S. Akaydin 7.8 #3 Géorgie G. Kochorashvili 7.7 Voir le classement complet
Note les joueurs
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Statistiques

Classement 1 Turquie 3 4 Géorgie 0
Possession 56% Turquie Géorgie
Tirs 22 14 9 8 5 14
Grosses occasions créées 57% Turquie 4 Géorgie 3
Compositions Turquie 4-2-3-1 Géorgie 3-5-2

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TUR
NUL
GEO
1 1.66 N 3.9 2 5.5
335 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées Zeki Çelik 1 Zeki Çelik #2 Turquie Barış Yılmaz 1 #3 Géorgie Otar Kakabadze 1
Tirs (%) Giorgi Tsitaishvili (2/2) 100% Giorgi Tsitaishvili #2 Turquie Mert Müldür 67% (2/3) #3 Turquie Kenan Yıldız 50% (1/2)
Dribbles réussis Khvicha Kvaratskhelia 3 Khvicha Kvaratskhelia #2 Géorgie Georges Mikautadze 2
Fautes subies Giorgi Kochorashvili 4 Giorgi Kochorashvili #2 Géorgie Khvicha Kvaratskhelia 3 #3 Turquie Barış Yılmaz 2
Ballons touchés Hakan Çalhanoğlu 110 Hakan Çalhanoğlu
Tirs (%) Kaan Ayhan (0/3) 0% Kaan Ayhan #2 Géorgie Giorgi Kochorashvili 0% (0/3) #3 Turquie Orkun Kökçü 25% (1/4)
Duels gagnés (%) Guram Kashia (5/5) 100% Guram Kashia #2 Turquie Samet Akaydin 88% (7/8) #3 Géorgie Otar Kakabadze 73% (8/11)
Interceptions Giorgi Kochorashvili 4 Giorgi Kochorashvili #2 Turquie Ferdi Kadıoğlu 3 #3 Géorgie Anzor Mekvabishvili 2
Duels aériens gagnés (%) Samet Akaydin (5/5) 100% Samet Akaydin #2 Turquie Merih Demiral 100% (2/2) #3 Géorgie Guram Kashia 100% (2/2)
Duels gagnés (%) Hakan Çalhanoğlu (0/6) 0% Hakan Çalhanoğlu #2 Turquie Kenan Yıldız 0% (0/6) #3 Turquie Ferdi Kadıoğlu 0% (0/5)
Duels aériens gagnés (%) Khvicha Kvaratskhelia (0/3) 0% Khvicha Kvaratskhelia #2 Géorgie Luka Lochoshvili 0% (0/2) #3 Turquie Barış Yılmaz 0% (0/2)
Passes (%) Ferdi Kadıoğlu (66/70) 94% Ferdi Kadıoğlu #2 Géorgie Solomon Kverkvelia 94% (31/33) #3 Géorgie Khvicha Kvaratskhelia 94% (31/33)
Corners et centres réussis Otar Kakabadze 3 Otar Kakabadze
Passes réussies dans le dernier tiers Ferdi Kadıoğlu 24 Ferdi Kadıoğlu #2 Turquie Orkun Kökçü 22 #3 Turquie Kaan Ayhan 21

Classement buteurs

Kerem Aktürkoğlu 1 Kerem Aktürkoğlu Voir le classement complet

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
50% 35% 15%
Série en cours
D
N
D
D
N
V
V
V
D
N
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Yusuf Sarı Yusuf Sarı Blessure musculaire

Top commentaires

⭐️🟢LMN🟢⭐️ 19:37 Je viens de voir à l&#x27;instant le but de Güler mais franchement, quel but de sa part. Ça c&#x27;est une vraie pépite. Et on tient vraisemblablement l&#x27;un des meilleurs matches de cette première journée. 5 Répondre
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Match Turquie - Géorgie en direct commenté

1re journée de Euro - mardi 18 juin 2024

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Turquie et Géorgie (Euro, 1re journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 1re journée de Euro entre Turquie et Géorgie. Ce match aura lieu le mardi 18 juin 2024 à 18:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Turquie et Géorgie.

On en parle

Arbitres

Facundo Raúl Tello Figueroa arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Gabriel Chade arbitre assistant
Ezequiel Brailovsky arbitre assistant
Donatas Rumšas quatrième arbitre
Juan Martínez Munuera arbitre VAR
Alejandro José Hernández Hernández arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

BVB Stadion Dortmund Dortmund
BVB Stadion Dortmund
  • Année de construction : 1974
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 81365
  • Affluence moyenne : 64056
  • Affluence maximum : 81365
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 18 juin 2024 18:00
Compétition Euro
Saison 2024 Germany
Phase Phase de poules - Groupe F - journée 1
Diffusion beIN Sports 1HD
Affluence 59127
Code TUR-GEO
Zone Europe
Équipe à domicile Turquie
Équipe à l'extérieur Géorgie
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Turquie et Géorgie ?

Turquie a remporté la rencontre sur le score de 3-1.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Turquie et Géorgie en France ?

Le match est à suivre en direct le 18 juin 2024 à 18:00 sur beIN Sports 1HD.

Où voir le match Turquie Géorgie en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN Sports.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Turquie et Géorgie ?

Turquie : le coach V. Montella a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Günok, F. Kadıoğlu, A. Bardakcı, S. Akaydin, M. Müldür, K. Ayhan, H. Çalhanoğlu, K. Yıldız, O. Kökçü, A. Güler, B. Yılmaz.

Géorgie : de son côté, l'équipe dirigée par W. Sagnol évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : G. Mamardashvili, L. Dvali, G. Kashia, S. Kverkvelia, G. Tsitaishvili, G. Kochorashvili, A. Mekvabishvili, G. Chakvetadze, O. Kakabadze, K. Kvaratskhelia, G. Mikautadze.

Qui arbitre le match Turquie Géorgie ?

Facundo Raúl Tello Figueroa est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Turquie Géorgie ?

Dortmund accueille le match au BVB Stadion Dortmund.

Quelle est la date et l'heure du match Turquie Géorgie ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 18 juin 2024, coup d'envoi 18:00.

Qui a marqué des buts pour Turquie ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Turquie : M. Müldür 25', A. Güler 65', K. Aktürkoğlu 90+7'.

Qui a marqué le but pour Géorgie ?

Un seul but a été inscrit pour Géorgie par G. Mikautadze 32'.

Top commentaires

⭐️🟢LMN🟢⭐️ 19:37 Je viens de voir à l&#x27;instant le but de Güler mais franchement, quel but de sa part. Ça c&#x27;est une vraie pépite. Et on tient vraisemblablement l&#x27;un des meilleurs matches de cette première journée. 5 Répondre
Voir tous les commentaires 87
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