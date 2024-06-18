Euro 2024 Germany 1re journée -
Diffusé sur beIN Sports 1HD
0'
25'
25'
M. Müldür
28'
K. Yıldız
32'
32'
G. Mikautadze
35'
A. Bardakcı
MT
56'
56'
S. Kverkvelia
65'
65'
A. Güler
73'
x2
73'
G. Chakvetadze > Z. Davitashvili
74'
G. Tsitaishvili > L. Lochoshvili
79'
x2
79'
A. Güler > Y. Yazıcı
79'
K. Ayhan > M. Demiral
85'
x4
85'
M. Müldür > Z. Çelik
85'
S. Kverkvelia > B. Zivzivadze
85'
K. Yıldız > K. Aktürkoğlu
89'
A. Mekvabishvili > S. Altunashvili
89'
H. Çalhanoğlu
90+2'
H. Çalhanoğlu > S. Özcan
90+7'
K. Aktürkoğlu
90'