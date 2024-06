Euro 2024 : une bagarre violente éclate entre supporters turcs et géorgiens

L’Euro 2024 a démarré assez calmement en Allemagne. Même si plusieurs rencontres plaisantes ont déjà eu lieu, on ne peut pas non plus dire que l’on assiste à un grand spectacle depuis le début du tournoi continental. Ce mardi, la rencontre entre la Turquie et la Géorgie paraît très alléchante entre deux équipes attendues et qui peuvent être une belle surprise dans ce tournoi. Mais voilà, cette rencontre se déroule dans un cadre assez atypique en cette fin d’après-midi.

Outre la pluie torrentielle qui s’abat sur le Signal Iduna Park de Dortmund, une violente bagarre a éclaté entre les supporters des deux nations. Alors que la tension était déjà montée dans la ville de la Ruhr, les esprits se sont encore échauffés à l’intérieur du stade du Borussia Dortmund avec des coups qui ont fusé à un endroit où les tribunes géorgiennes et turques se rejoignent. En espérant désormais un autre spectacle sur le terrain entre les é&quipes d’Arda Güler et Khvicha Kvaratskhelia.