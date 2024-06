Euro 2024, Turquie : Arda Güler bat un record de Cristiano Ronaldo

Auteur d’un but magnifique face à la Géorgie, Arda Güler a réalisé une grosse prestation cet après-midi. Et la pépite de la Turquie et du Real Madrid a également battu un record de Cristiano Ronaldo.

À 19 ans et 114 jours, Güler est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts dans un Euro. Auparavant, CR7 détenait ce record avec 19 ans et 128 jours à l’occasion de l’Euro 2004 organisé au Portugal.