Menu Rechercher
0 - 0
10'
Ligue 1 McDonald's 2026/2027 2e journée
Strasbourg
0 - 0
10'
Lens
Regarder en direct sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 Lens 4 14 Strasbourg 1
Possession 82% Strasbourg Lens
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Lens 3-4-2-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 RCSA N NUL 2 RCL
255 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
V
D
D
D
V
V
D
V
N
Rencontres précédentes
31% 8 Victoires 35% 9 Nuls 35% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Miloš Luković Miloš Luković Inconnu Martial Godo Martial Godo Blessure musculaire Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure à la jambe Sékou Mara Sékou Mara Blessure à la cheville Samir El Mourabet Samir El Mourabet Carton rouge
Saud Abdulhamid Saud Abdulhamid Coup Kyllian Antonio Kyllian Antonio Carton rouge

Top commentaires

Ramses 17:11 Match choucroute vs boulettes 1 Répondre
Voir tous les commentaires (4)

Match Strasbourg - Lens en direct commenté

2e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 août 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Lens (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Lens. Ce match aura lieu le samedi 29 août 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Lens.

Arbitres

Bastien Dechepy arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Thomas Vincent quatrième arbitre
Dominique Julien arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18490
  • Affluence maximum : 31324
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 29 août 2026 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2026/2027
Phase Saison régulière - journée 2
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code RCSA-RCL
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 août 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Strasbourg Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Lens ?

Strasbourg : le coach Hugo Oliveira a choisi une formation en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, L. Høgsberg, J. Mitchell, A. Omobamidele, G. Antwi, P. Diop, Diogo Sousa, S. Nanasi, G. Reyna, G. Yassine, Jacobo Ortega.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par D. Toppmöller évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Nawrocki, I. Ganiou, S. Sagnan, M. Udol, M. Cuisance, Y. Titraoui, M. Skóraś, F. Ivanović, F. Thauvin, A. Sima.

Qui arbitre le match Strasbourg Lens ?

Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Lens ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 août 2026, coup d'envoi 17:15.

Top commentaires

Ramses 17:11 Match choucroute vs boulettes 1 Répondre
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier