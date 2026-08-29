2e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 29 août 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Lens (Ligue 1 McDonald's, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue 1 McDonald's entre Strasbourg et Lens. Ce match aura lieu le samedi 29 août 2026 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Lens.
Arbitres
Bastien Dechepyarbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 août 2026 à 17:15 sur DAZN ou Ligue 1+.
Où voir le match Strasbourg Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Lens ?
Strasbourg : le coach Hugo Oliveira a choisi une formation en 4-2-3-1 : F. Jörgensen, L. Høgsberg, J. Mitchell, A. Omobamidele, G. Antwi, P. Diop, Diogo Sousa, S. Nanasi, G. Reyna, G. Yassine, Jacobo Ortega.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par D. Toppmöller évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Nawrocki, I. Ganiou, S. Sagnan, M. Udol, M. Cuisance, Y. Titraoui, M. Skóraś, F. Ivanović, F. Thauvin, A. Sima.
Qui arbitre le match Strasbourg Lens ?
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Strasbourg Lens ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 août 2026, coup d'envoi 17:15.