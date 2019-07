Ce deuxième huitième de finale de la CAN entre le Sénégal et l’Ouganda s’annonçait bouillant et il a tenu toutes ses promesses. Les Lions de la Teranga partaient favoris dans cette rencontre après leurs performances en phase de poules et une deuxième place arrachée derrière l’Algérie mais l’Ouganda n’avait rien de l’outsider qui n’allait pas vendre chèrement sa peau. Ils ont tenu leur rang malgré une certaine inefficacité offensive. Le Sénégal misait sur un 4-3-3 porté vers l’avant avec Mané, Niang ou encore Sarr alors que les Cranes se présentaient dans un 4-4-2 porté par le duo d’attaque Lumala Abdu et Emmanuel Okwi. Et cette rencontre est partie sur les chapeaux de roues avec un Sénégal pied sur le ballon qui cherchait à imposer son rythme. Lancé sur le côté droit, Ismaïla Sarr était fauché par le gardien adverse, Denis Onyango était averti pour une faute grossière (5e).

Mis en difficulté par les Ougandais, c’est Sadio Mané qui menait la révolte des Sénégalais. En contre, le joueur de Liverpool profitait de la bonne relance d’Henri Saivet au milieu pour être servi par M’Baye Niang en une touche, l’attaquant n’avait plus qu’à ajuster Onyango sur la droite (15e). L’Ouganda réagissait par l’intermédiaire Emmanuel Okwi. Trouvé plein axe à l’entrée de la surface adverse, l’attaquant déclenchait une reprise de volée vers la gauche du but. Solide sur sa ligne, Alfred Gomis repoussait des deux poings (23e). Après une bonne séquence des joueurs de Sébastien Desabre, Okwi plaçait une tête qui donna des frissons à Alfred Gomis (30e). Juste avant la pause, Faruk Miya enroulait un coup-franc dangereux mais le gardien sénégalais restait vigilant. Malmenés, les joueurs d’Aliou Cissé repartaient tout de même aux vestiaires avec un but d’avance.

Mané rate un pénalty

En seconde période, le match repartait sur le même rythme. Le Sénégal pensait bien faire le break après le pénalty obtenu par Sadio Mané mais le champion d’Europe manquait son face à face avec Denis Onyango, coupable, encore, d’une sortie hasardeuse sur cette action (61e). Ce loupé de l’attaquant des Reds redonna de l’espoir aux Ougandais qui poussaient pour égaliser mais cela manquait de précision dans le dernier geste à l’image de Akwi, Mugabi (63e) ou encore Azira (75e). Dans les dix dernières minutes, Gomis était encore mis a contribution par Allan Kateregga (80e), sans succès.

Finalement, le Sénégal tenait le coup défensivement et ne jouait plus qu’en contre en lançant dans la profondeur Niang ou encore Sarr. Le Sénégal tenait le ballon assez haut pour ne pas se découvrir, l’Ouganda n’y arrivait plus. Les Grues ont tout tenté mais n’ont pas réussi à renverser la tendance, le Sénégal était légèrement au-dessus. Les Lions de la Teranga ont souffert mais ont assuré l’essentiel, la qualification pour les quarts de finale de la compétition. Sadio Mané et ses partenaires rencontreront le Bénin, vainqueur du Maroc, mercredi prochain.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

