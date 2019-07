Lukaku à la Juve, « l’affaire parait proche »

En Italie, le dossier Lukaku connaît un rebondissement ! Alors que l’Inter semblait le seul club concerné, la Juve serait entrée dans la danse. Et la Vieille Dame aurait même fait mieux que ça, puisque qu’elle pourrait bien prendre l’avantage dans cette bataille à deux. Grâce à la présence de Dybala, les Turinois pourraient faire pencher la balance de leur côté. « Le duel entre la Juve & l’Inter pour engager Lukaku devient incandescent », écrit Tuttosport. United évalue le joueur belge à 85M€, mais les Bianconeri en demandent 15M€ pour céder son joyau argentin. « Dybala c’est 100 millions » résume ainsi le journal transalpin. De son côté aussi la Gazzetta dello sport aussi parle de ce transfert, « Lukaku à la Juve, c’est possible » titre le quotidien. C’est « un coup de théâtre » peut-on lire, « Paratici (le directeur sportif de la Juve) s’est inséré dans la négociation et l’affaire paraît proche » d’après la Gazzetta.

Les Catalans s’amusent de la défaite historique du Real

Du côté de la Catalogne, le Barça a remporté son match de préparation face au Vissel Kobe d’Iniesta et Villa (2-0). Et ce dimanche, le journal Sport en profite pour faire la comparaison avec le Real Madrid, écrasé 7 buts à 3 par l’Atlético. Pour le média catalan c’est simple il y a « les chouchous, et les humiliés ». « Le projet de Zidane commence à chanceler », écrit au passage le quotidien. Mundo Deportivo, aussi s’amuse du Real, mais plus subtilement. « 7 » titre le journal, 7 comme le numéro du double buteur blaugrana Carles Perez, 7 également comme le numéro de Ferran Torres, jeune buteur avec les U19 espagnols, mais aussi et surtout, 7 comme le nombre de buts encaissés par le Real en amical contre l’Atlético.

Arsenal prend la tête pour Pépé

En Angleterre, The Times rapporte aujourd’hui qu’Arsenal pourrait bien chiper Nicolas Pépé au Napoli, qui faisait figure de favoris sur ce dossier. Les Gunners battraient ainsi leur record en termes de transfert, puisqu’ils offriraient un chèque de 80M€ en échange de l’attaquant ivoirien. The Times précise aussi que Liverpool a pris contact avec l’agent de Pépé qui a décidément bon nombre de prétendants. À noter que si Arsenal ne parvient pas à faire venir le joueur du LOSC, il pourrait se tourner vers Florian Thauvin. En tout cas, dans l’édition du jour de La Provence on apprend que le club londonien est venu aux renseignements concernant le joueur de l’Olympique de Marseille, et notamment sur le coup que pourrait représenter son transfert.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10