Après Draxler, Coutinho au PSG ?

Julian Draxler a débarqué au PSG, et ce n’est peut-être pas encore terminé pour le mercato du club de la capitale française. D’après les informations du Daily Express, c’est Philippe Coutinho (24 ans) qui serait maintenant ciblé par les dirigeants parisiens. Le Paris Saint-Germain va même bientôt passer à l’action à en croire le tabloïd, qui affirme qu’une offre de près de 47 millions d’euros sera prochainement transmise à Liverpool. Cependant, la star des Reds est également courtisée par le Bayern Munich et le FC Barcelone. Le club catalan aurait même les faveurs du joueur, mais les Barcelonais souhaitent attendre cet été pour agir.

Pepe proche de s’envoler pour la Chine

Si Oscar a signé récemment au Shanghai SIPG, les clubs chinois ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Le dernier mercato d’été avait déjà été exceptionnel en Asie et on semble être reparti sur les mêmes bases pour celui d’hiver. En effet, selon Marca, le défenseur du Real Madrid Pepe aurait « un pied et demi en Chine », car il a reçu deux belles offres venant du pays asiatique. Le Portugais serait même très proche d’accepter l’offre du Hebei Fortune qui lui propose un contrat de 10 M€ par an, soit le double de son salaire actuel chez les Merengues.

Red Bull veut racheter West Ham

Dans The Sun du jour, on apprend que la marque Red Bull souhaiterait racheter le club de West Ham. Après RB Salzbourg, RB New York, RB Leipzig, RB Brasil, RB Ghana et le FC Liefering, les Hammers pourraient bientôt être renommé en Red Bull West Ham. Selon le tabloïd britannique, la marque qui « donne des ailes » selon son slogan populaire souhaite formuler une offre de 235 millions d’euros aux propriétaires actuels. Ils ne sont a priori pas vendeurs, mais avec une telle somme, les choses pourraient changer.