Voilà déjà peut-être la vente la plus élevée du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain en Europe. Chelsea a annoncé sur son site officiel qu’un accord avait été trouvé avec le Shanghai SIPG au sujet d’un transfert du milieu offensif brésilien Oscar. Il y a quelques jours, le Daily Telegraph avait révélé l’offre faramineuse du club chinois, 71,5 M€ !

Chelsea Football Club and Shanghai SIPG have agreed terms for the permanent transfer of Oscar... https://t.co/7izeugHu1J — Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 décembre 2016

« Chelsea FC et Shaghai SIPG sont tombés d’accord sur les conditions d’un transfert pour Oscar. Le joueur de 25 ans rejoindra l’équipe de Chinese Super League à l’ouverture du marché des transferts hivernal. Il aura été un joueur de Chelsea pendant 4 ans et demi, nous aidant à gagner les titres de Premier League, League Cup et Ligue Europa et a été récompensé deux fois du but de la saison après ses buts contre la Juventus en 2012 et QPR en 2014. (…) Nous remercions Oscar pour sa magnifique contribution et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir », peut-on lire sur le site officiel des Blues.

Oscar, qui avait confié que le deal était fait à 90 %, va donc s’envoler pour la Chine, à seulement 25 ans, et va évoluer au Shanghai SIPG sous les ordres d’André Villas-Boas, qu’il n’avait pas connu à Chelsea (il était arrivé après le départ de l’entraîneur portugais). Chelsea récupère une somme incroyable dans l’histoire et réalise une belle plus-value puisqu’il avait été recruté pour 32 M€ à l’Internacional Porto Alegre. On peut donc penser que les Blues vont s’activer eux aussi sur le mercato grâce à cette grosse rentrée d’argent. La Chine, de son côté, montre déjà qu’elle compte bien frapper une nouvelle fois très fort sur le marché !