C’est assurément l’un des gros coups de ce mercato d’hiver en Ligue 1. Le Paris SG a bouclé l’arrivée de Julian Draxler (23 ans). Le club de la capitale a mis entre 35 et 41 M€ (hors bonus, selon les différentes sources) sur la table pour arracher l’attaquant au VfL Wolfsbourg. L’international allemand (27 sélections, 3 buts) s’est engagé pour 4 années et demi, jusqu’en juin 2021. Il percevra un confortable salaire dans la Ville lumière (au-delà de 5 M€ par an).

« Julian Draxler quitte le VfL Wolfsbourg pour rejoindre le Paris Saint-Germain, sous réserve de visite médicale. Le joueur de 23 ans signe un contrat de quatre ans et demi avec les champions de France, qualifiés en Ligue des Champions. Les deux clubs sont tombés d’accord sur les modalités du transfert », peut-on lire sur le communiqué des Loups.

Une opportunité de marché

Déjà lors du marché estival, le PSG avait tenté sa chance pour le natif de Gladbeck, mais avait abandonné au regard de l’inflexibilité des Loups et de leurs exigences financières (75 M€). Ils sont revenus à la charge, avec succès cette fois-ci, profitant des difficultés économiques de la formation allemande, qui a vu son sponsor principal Volkswagen réduire massivement son investissement.

Une opportunité que les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas laissé passer. Ils comptent désormais sur le champion du monde 2014 pour relancer une attaque, trop dépendante d’Edinson Cavani (29 ans). Capable d’évoluer à gaucher comme à droite, il viendra concurrencer le fantomatique Angel Di Maria, l’irrégulier Lucas et l’énigme Hatem Ben Arfa.