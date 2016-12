Pour justifier l’absence d’Angel Di Maria lors de la réception du FC Lorient, Unai Emery a expliqué très rapidement que l’Argentin souffrait d’un problème musculaire sans en dire plus. Une absence qui n’a cependant pas porté préjudice aux Rouge-et-Bleu qui se sont largement imposés face aux Merlus (5-0) pour le compte de la dernière journée de la phase aller du championnat. Un constat qui pourrait même être dressé quand Fideo est sur le terrain. En effet, Il faut dire que depuis le début de la saison, Di Maria est loin d’être un élément majeur de l’attaque parisienne.

Avec seulement 1 but et 5 passes décisives au compteur, l’international albiceleste est très loin des temps de passage qui l’avaient couronné meilleur passeur du championnat la saison dernière. Un rendement qui avait d’ailleurs déjà commencé à faire jaser en interne. Pas illogique. Ibrahimovic parti, ADM se retrouvait parmi les joueurs censés prendre le relais du leadership technique de l’équipe parisienne. Or depuis le début de la saison, Di Maria est surtout aux abonnés absents.

Emery et Al-Khelaïfi recadrent Di Maria

Pourtant, pas de quoi ébranler son statut de titulaire. Aligné d’entrée à 14 reprises en Ligue 1, l’Argentin a également débuté cinq des six matches de poules de Ligue des Champions. Un choix qu’avait récemment expliqué Emery. « J’ai deux chemins pour moi : l’enlever de l’équipe ou continuer avec lui pour la confiance. Je dois regarder qui est le meilleur joueur à cette position. C’est plus facile d’enlever un joueur quand il est mal. Mais je préfère donner la confiance. Après, c’est clair que la confiance ne va pas dans une seule direction. Pas seulement de moi à lui, de l’équipe à lui, du PSG à lui, des supporters à lui mais de lui à nous. »

Et visiblement, la patience du technicien espagnol ainsi que celle des dirigeants parisiens a atteint ses limites. Selon RMC, Unai Emery a ainsi eu une discussion avec son joueur avant le déplacement à Guingamp. En clair, Emery a réclamé à son milieu offensif de hausser son niveau de jeu. Chose que l’intéressé n’a visiblement pas accepté de faire au vu de sa prestation en Bretagne (défaite du PSG 1-2). Mais ce n’est pas tout. Si des joueurs comme Lucas ont quelques griefs à son encontre, le président Al-Khelaïfi y est lui aussi allé de son coup de pression. En clair, Di Maria est fortement prié de montrer un tout autre visage à partir de 2017, à l’heure où la saison mitigée du PSG entrera dans le money time.