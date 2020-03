Entre 2010 et 2015, André-Pierre Gignac a fait le bonheur de l’Olympique de Marseille. Avec le club phocéen, l’attaquant français a souvent trouvé le chemin des filets et a notamment remporté la Coupe de la Ligue en 2011. Mais il y a bientôt cinq ans, le joueur aujourd’hui âgé de 34 ans avait décidé de relever un nouveau défi en partant au Mexique, où il s’est engagé en faveur des Tigres de Monterrey. Un choix surprenant au premier abord mais APG a rapidement frappé. Enchaînant les buts, l’ancien Marseillais est d’ailleurs devenu le meilleur buteur du club en septembre dernier, dépassant Tomás Boy (104 réalisations entre 1975 à 1988).

Cependant, le principal concerné ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Si de nombreux championnats ont été stoppés à travers le monde ces derniers jours avec l’épidémie de coronavirus, les autorités sanitaires au Mexique ont simplement imposé des matches à huis clos pour le championnat de clôture. Du coup, les Tigres ont pu affronter Juarez dans la nuit de samedi à dimanche et se sont imposés sur le score de 3-2. Un match durant lequel André-Pierre Gignac a quasiment tout vécu. Alors que son équipe venait d’égaliser, le joueur formé à Lorient, auteur d’une petite semelle, a vu rouge. Mais l’arbitre, avec l’aide de la VAR, est revenu sur sa décision et a sorti un jaune pour APG, qui n’a jamais été expulsé pour le moment sous le maillot des Tigres. Une bonne nouvelle pour le club de Monterrey car derrière, ce dernier a frappé.

Huit buts en neuf matches de championnat en 2020

Lancé côté gauche, André-Pierre Gignac a fait la différence pour revenir dans l’axe et marquer d’une belle frappe du droit (57e). Buteur, le Français a ensuite endossé le costume de passeur pour servir dans de bonnes conditions le Chilien Eduardo Vargas, auteur du dernier but des siens (75e) avant la réduction du score de l’ancien Bordelais Diego Rolan (84e, 3-2). Une belle soirée donc pour l’ancien Phocéen avec un but et une passe décisive, sa première dans ce championnat de clôture, qui a débuté en janvier. Mais dans l’ensemble, l’ancien avant-centre de Pau affole les compteurs en 2020. Déjà auteur de dix buts et trois caviars en 18 matches lors du tournoi d’ouverture durant la première partie de saison (plus 1 buts et 1 passe décisive en quarts de finale), APG est parti sur de meilleures bases cette année.

S’il a par exemple marqué un doublé et délivré une passe décisive contre l’Alianza FC en huitième de finale retour de Ligue des Champions CONCACAF le 27 février, André-Pierre Gignac s’est aussi amusé en championnat, lui qui compte désormais huit réalisations et un caviar en neuf apparitions. Le 1er mars, il avait surtout écrasé UNAM Pumas quasiment tout seul en inscrivant un joli triplé, dont un ciseau, pour une victoire 3-0. En tout, les statistiques sont tout simplement impressionnantes : 32 matches joués en 2019-2020, 22 buts et 6 passes décisives au compteur. Le rêve éveillé se poursuit donc pour André-Pierre Gignac sous le soleil mexicain. Il faudra cependant attendre un peu avant de le revoir marquer, puisque le championnat du pays latino-américain a lui aussi été suspendu...