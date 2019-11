Rodrygo déjà plus fort que Raul et Butragueño ?

Rodrygo fait encore les gros titres en Espagne. Ce jeudi, les médias se félicitaient de sa performance face à Galatasaray et son triplé à seulement 18 ans. Aujourd’hui, la presse ibérique s’imagine déjà l’avenir radieux de la pépite brésilienne du Real Madrid. « Rodrygol », comme l’appelle Marca, a tout pour réussir au plus au niveau : une tête bien faite et bien remplie, un bon environnement familial, et un plan de carrière qui favorise le sportif à l’aspect économique. Chez As, on parle même d’un « autre cyclone qui arrive », en le comparant à Raul et Emilio Butragueño. Pour le quotidien, ses débuts sont encore meilleurs que ceux des deux anciennes gloires de la Casa Blanca.

Les Bleus affolent le mercato en Serie A

Du côté de l’Italie, La Gazzetta dello Sport se demande si Antonio Conte va s’en contenter ? Cela fait référence aux récentes déclarations du coach de l’Inter sur le recrutement. Le journal italien affirme que l’Inter a déjà contacté Olivier Giroud, dont le contrat expire en fin de saison à Chelsea. Le club lombard aimerait faire de lui la doublure de Romelu Lukaku en pointe. Un autre international français fait la Une en Italie, il s’agit de Paul Pogba. Son cœur est à la Juve selon Tuttosport. Pour le quotidien transalpin, son retour est plus qu’une hypothèse et le club est prêt à soutenir l’opération.

Rakitic veut encore se battre pour sa place au Barça

D’ailleurs, l’Inter et la Juventus font parler d’eux en Espagne aussi. Selon Mundo Deportivo, les deux clubs italiens feraient le forcing pour Ivan Rakitic. La Vieille Dame viendrait encore aux nouvelles pour le Croate. De même que l’Inter, pas totalement satisfait des dernières signatures. De son côté, le milieu veut continuer à se battre pour sa place au Barça, mais si sa situation ne s’améliore pas, il donnera la priorité à un projet pour remporter la Ligue des Champions.