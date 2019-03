L’annonce de la sélection allemande pour les rencontres face à la Serbie (amical) et les Pays-Bas (qualifications Euro 2020) était très attendue. Joachim Löw qui avait déjà tranché en écartant les champions du monde 2014 Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller, a convoqué trois nouveaux joueurs.

Il s’agit du milieu de terrain du Werder Brême Maximilian Eggestein (22 ans), et des défenseurs Niklas Stark (Hertha Berlin, 23 ans), et Lukas Klostermann (Leipzig, 22 ans). A noter également la présence du gardien du FC Barcelone Marc-André Ter Stegen et l’absence de Julien Draxler.

La sélection allemande

Gardiens : Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (FC Barcelone), Kevin Trapp (Francfort)

Défenseurs : Matthias Ginter (Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (PSG), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern Munich), Jonathan Tah (Leverkusen)

Milieux : Julian Brandt (Leverkusen), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern Munich), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Toni Kroos (Real Madrid)

Attaquants : Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig), Serge Gnabry (Bayern Munich)