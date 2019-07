Chaque année, l’UNFP organise son traditionnel stage pour les joueurs libres en quête d’un nouveau challenge. C’est le cas d’Anatole Ngamukol. L’attaquant participe pour la première fois à cette expérience. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne regrette pas son choix. « Je suis libre et je m’entraîne actuellement avec l’UNFP depuis le 22 juin. Les matches amicaux vont arriver. L’UNFP met à notre disposition des infrastructures très intéressantes. Ça me rappelle un peu ce que j’ai vécu lors des stages de cohésion à Zurich. On est dans un hôtel où il y a tout. La balnéothérapie, la piscine, les terrains de football. On est bien suivis. Les coaches sont très professionnels ainsi que le staff technique. C’est une vraie famille. Il y a un bon groupe et une bonne cohésion. Cela nous permet d’être prêts si un projet approprié à notre profil s’offre à nous ».

Justement, Ngakumol a quelques idées en tête pour son avenir lui qui sort d’une expérience compliquée. « La période où le Stade de Reims m’a licencié était très difficile à vivre, d’autant que je n’étais pas coupable. J’intéressais beaucoup de clubs avant ça. Les intérêts des clubs sont un peu moindres. Il y a encore des clubs intéressés notamment à l’étranger. Le championnat français m’intéresse. Je le privilégie par rapport à ma famille et à mes enfants. Je ne suis pas contre évoluer à l’étranger. Il y a des intérêts. Je suis toujours dans l’attente de quelque chose de concret et intéressant pour le club comme pour moi ». Le footballeur âgé de 31 ans a beaucoup à donner à un club. « Je peux apporter de la percussion, de la vitesse, des buts. Je suis un joueur qui sait bien se placer. J’ai la chance d’être polyvalent sur le front de l’attaque ». Avis aux amateurs !

