Après l’entrée en lice du Brésil hier, c’est au tour de l’Argentine de débuter dans cette Copa America 2019 face à la Colombie. Un choc au sommet dans le groupe B entre deux prétendants à la victoire finale.

Lionel Scaloni a opté pour un 4-4-2 offensif avec Franco Armani dans les buts. Renzo Saravia, Nicolas Otamendi, German Pezzella et Nicolas Tagliafico. Leandro Paredes et Guido Rodriguez forment le double pivot tandis que Giovanni Lo Celso et Angel Di Maria prennent les couloirs. Enfin, Lionel Messi accompagne Sergio Agüero en attaque.

De son côté, la Colombie opte pour un 4-2-3-1 avec David Ospina dans les cages. Le gardien passé par Nice peut compter sur Stefan Medina, Yerri Mina, Davinson Sanchez et William Tesillo. Wilmar Barrios et Matheus Uribe forment le double pivot. Seul en pointe de l’attaque, Radamel Falcao est soutenu par Juan Cuadrado, James Rodriguez et Luis Muriel.

Les compositions :

Argentine : Armani - Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico - Lo Celso, Paredes, Rodriguez, Di Maria - Messi, Agüero

Colombie : Ospina - Medina, Mina, Sánchez, Tesillo - Barrios, Uribe - Cuadrado, Rodríguez, Muriel - Falcao

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10