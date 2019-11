La cérémonie du Ballon d’Or 2019 aura lieu le 2 décembre prochain et récompensera le meilleur footballeur sur l’année en cours au Théâtre du Châtelet à Paris. Le successeur de Luka Modrić sera alors connu de tous. Et le sort est déjà scellé pour son prochain à en croire France Football, créateur de la récompense.

En effet, le rédacteur en chef de France Football, Pascal Ferré, a annoncé que la période des votes était terminée. « C’est terminé. Trois semaines de vote, 180 votants à peu près et les résultats sont dans la boîte. Rendez-vous maintenant le 2 décembre au Théâtre du Châtelet pour l’officialisation des résultats », a-t-il communiqué.

