Match amical de prestige entre le Brésil et le Sénégal à Singapour ce jeudi. Le dernier vainqueur de la Copa America affronte le dernier finaliste de la CAN. Ce sera l’occasion de voir Sadio Mané et Neymar se livrer un duel à distance.

Pour cette rencontre, Tite a en effet aligné le joueur du PSG, qui fêtera ainsi sa centième sélection avec le Brésil. Côté Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé aligne sa star Sadio Mané ainsi que l’ancien Rennais Ismaïla Sarr.

Les compos d’équipes :

Brésil : Ederson - Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro - Casemiro, Arthur - Jesus, Coutinho, Neymar - Firmino.

Sénégal : Gomis - Gassama, Sane, Koulibaly, Coly - Kouyate, Diatta, Gueye - Sarr, Diedhiou, Mané.

