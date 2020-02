Si vous êtes supporters de l’OM ou de l’ASSE, vous avez la chance de pouvoir profiter d’un très bon plan pour regarder gratuitement et sans engagement les matchs de votre club préféré.

S’agissant des Marseillais, CANAL va tout simplement diffuser les 5 prochaines rencontres des Phocéens contre Saint-Etienne, Toulouse, Lille, Nantes puis Nîmes !

Les fans stéphanois profiteront eux aussi d’un mois exceptionnel avec les deux chocs majeurs de la saison contre les olympiques : ASSE - OM pour débuter le mois puis OL - ASSE à la fin de celui-ci.

Le bon plan ne s’arrête pas là puisque de nombreuses autres grandes affiches viendront compléter ce mois offert dont PSG - OL ou encore Chelsea - Tottenham.

Pour en profiter c’est très simple : CANAL vous propose gratuitement et sans engagement d’essayer leur offre pendant un mois. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez résilier votre abonnement avant la fin du mois d’essai sans aucun frais. Et évidemment si vous souhaitez continuer de profiter des meilleures affiches de Ligue 1 et Premier League, vous pourrez à l’issue de ce mois d’essai gratuit et sans engagement poursuivre votre abonnement pour seulement 19,90€ par mois, et ce toujours sans engagement.

Pour activer immédiatement ce bon plan, c’est ici !