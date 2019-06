Alors que la France a pulvérisé la Corée du Sud (4-0) hier pour le match d’ouverture de la Coupe du monde féminine, l’Allemagne faisait son entrée dans le tournoi cet après-midi contre la Chine. Une rencontre qui faisait office de choc entre les deux favoris du groupe B.

Dominatrices, les Allemandes ont mis du temps avant de faire la différence. Après une première période nulle et vierge, elles sont passées à la vitesse supérieure. Suite à un corner mal repoussé par la défense adverse, Giulia Gwinn a inscrit le seul but du match d’une frappe de l’entrée de la surface (1-0, 66e). A 18h, l’Espagne affrontera l’Afrique du Sud pour le second match du groupe B.

