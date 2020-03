En ces temps de crise sanitaire mondiale, tous les acteurs du monde du football utilisent les réseaux sociaux pour faire passer leurs messages concernant l’épidémie du coronavirus. Et après Neymar, c’est au tour du président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, de publier une lettre pour tous les fans blaugranas.

« Je tiens à me diriger à la famille blaugrana afin de lui faire parvenir, au nom du Club, un message de sérénité, de confiance et, surtout, de responsabilité face à la situation d’urgence sanitaire que nous traversons. Le FC Barcelone, en tant qu’entité ayant la vocation d’être active, bien au-delà du sport, veut aussi collaborer dans cette étape exceptionnelle que traverse le monde. Évidemment, cette situation d’urgence dépasse le cadre de notre secteur. Cependant, nous sommes conscients que nous ne pourrons surmonter cette crise qu’en unissant nos efforts individuels et collectifs. Depuis les premiers instants, nous nous sommes mis au service des autorités sanitaires afin d’appliquer et de faire appliquer toutes les dispositions, recommandations et ordres qui nous ont été transmis afin de lutter contre la propagation de ce virus et d’en limiter autant que possible les conséquences. C’est pour cette raison que, dans l’objectif de veiller à la santé de nos socios, des clubs de supporteurs, des employés du Club et de toutes les familles, nous avons pris les mesures et activé les protocoles nécessaires. Il s’agissait, surtout, de protéger la santé de chacun. Nous sommes en contact permanent avec les principaux organismes de l’industrie du football et des autres sports afin d’envisager tous les scénarios possibles à partir de maintenant et prévoir les mesures à prendre pour sortir de cette situation. En tant que Club, nous avons une responsabilité et nous sommes en train de la prendre. ».