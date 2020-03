À l’arrêt depuis plusieurs semaines maintenant, la planète football étudie désormais la meilleure façon de redémarrer ses championnats et autres compétitions. Pour ce faire, l’UEFA et la FIFA ont par exemple créé des groupes de travail pour tenter de trouver les meilleures idées. Un travail dont les premiers fruits vont être récoltés après-demain, comme vient de l’annoncer l’instance dirigeante du football européen.

« L’UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 associations membres à une visioconférence le mercredi 1er avril à midi pour partager une mise à jour sur les progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et pour discuter des options identifiées en ce qui concerne la reprogrammation potentielle des matchs. La réunion examinera les développements dans toutes les compétitions des équipes nationales et des clubs de l’UEFA, ainsi que des progrès au niveau de la FIFA et au niveau européen sur des questions telles que les contrats des joueurs et le système de transfert. »

UEFA has invited the General Secretaries of its 55 associations to a video-conference on Wednesday to share an update on the progress made by the two working groups created two weeks ago and to discuss options with the potential rescheduling of matches.

Full statement :

