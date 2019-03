La Côte d’Ivoire affrontera le Rwanda (23 mars) et le Liberia (26 mars) pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. S’ils sont déjà qualifiés, les Elephants et leur sélectionneur Ibrahim Kamara ont annoncé la liste des 24 sélectionnés.

Et pour ces deux rendez-vous, on retrouve plusieurs joueurs de Ligue 1 à l’image de Abdoulaye Bamba, Ismaël Traoré, Ismaël Diomandé, Max-Alain Gradel, Maxwel Cornet et surtout Nicolas Pépé. L’attaquant lillois qui brille aura l’occasion de connaître sa deuxième sélection. De son côté, Gervinho n’a pas été appelé.

Le groupe :

Gardiens : Badra Ali Sangaré (Free State Stars), Sylvain Gbohouo (TP Mazembe), Abdoul Karim Cissé (ASEC Mimosas).

Défenseurs : Eric Bailly (Manchester United), Serge Aurier (Tottenham), Mamadou Bagayoko (Red Star), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Abdoulaye Bamba (Angers), Simon Deli (Slavia Prague), Wilfried Kanon (Ado La Haye) Ismaël Traoré (Angers).

Milieux : Jean-Michaël Seri (Fulham), Serey Dié (Bâle), Victorien Angban (Metz), Jean-Philippe Gbamin (Mayence), Franck Kessié (AC Milan), Ismaël Diomandé (Caen).

Attaquants : Wilfried Zaha (Crystal Palace), Jonathan Kodjia (Aston Villa), Max-Alain Gradel (Toulouse), Maxwel Cornet (Lyon), Yakou Meite (Reading), Roger Assalé (Young Boys), Nicolas Pépé (Lille).