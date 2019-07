L’antre de l’Olympique Lyonnais accueillait ce soir la première demi-finale de la Coupe du Monde féminine 2019. Un alléchant Angleterre – États-Unis était au programme. Toujours présentes au stade des demi-finales de la compétition depuis sa création en 1991, tenantes du titre, les Américaines ont fait respecter la hiérarchie en infligeant une défaite 2-1 aux Anglaises. Elles disputeront leur 5e finale dimanche, face aux Pays-Bas ou à la Suède, qui s’expliqueront demain soir, dans le même stade, et tenteront de décrocher un quatrième titre suprême. Entrées tambour battant dans ce choc, les triples championnes du monde et quadruples championnes olympiques ont rapidement trouvé la faille par l’intermédiaire de Christen Press, habile pour reprendre de la tête un centre de Kelley O’Hara au second poteau (0-1, 10e). Alors que la tempête grondait sur le but de Carly Telford, ce sont les Lionesses qui sont parvenues néanmoins à recoller par Ellen White, plus prompte qu’Abby Dahlkemper pour reprendre un centre de Bethany Mead (1-1, 19e). La buteuse de Birmingham s’emparait de la tête du classement des scoreuses de la compétitions (6 buts).

Alors que l’on pensait que la rencontre était en train de s’équilibrer, qui d’autre qu’Alex Morgan, le jour de ses 30 ans, pour redonner l’avantage aux USA, d’un coup de tête dans la course bien senti dans la surface, sur une ouverture précise de Lindsey Horan (1-2, 31e) ? Un but qui avait le don de booster des Américaines plus à l’aise techniquement et bien moins timorées que face aux Bleues, au tour précédent. Au retour des vestiaires, les Anglaises tentaient le tout pour le tout et pensaient égaliser mais le VAR avait vu le pied d’Ellen White dépasser (67e). Le VAR, acteur majeur de cette demi-finale, voyait Becky Sauerbrunn déséquilibrer Ellen White devant le but. Après 28 ralentis, nul doute que le penalty était indiscutable. La prolongation en point de mire, la milieu de terrain de Manchester City Stephanie Houghton croisait son penalty et trouvait les bras d’Alyssa Naeher (84e). Comme si cela ne suffisait pas, Millie Bright écopait d’un deuxième carton jaune et laissait ses partenaires à dix pour les derniers instants (87e). Les USA géraient pendant les 7 minutes d’arrêt de jeu et validaient un nouveau ticket pour une finale de mondial : leur cinquième en huit éditions.

