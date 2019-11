Au Stade de France, l’équipe de France a disposé de la Moldavie ce jeudi soir dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020 (2-1). Une victoire poussive, obtenue notamment grâce à une bonne deuxième période et un but d’Olivier Giroud sur penalty en fin de match (79e). Interrogé par La Chaîne L’Equipe, Didier Deschamps est donc revenu sur ce résultat. Et l’ancien milieu de terrain n’a pas apprécié les 45 premières minutes.

« Cette équipe moldave, en marquant, ça lui a donné beaucoup d’envie. Et nous, sur la première période, on a manqué de mobilité, de vitesse aussi et ça ne ressemble pas à ce qu’on est capables de faire. La deuxième était bien meilleure, avec plus d’occasions et de situations. L’essentiel est là avec la victoire. Et on reprend la première place. Il faut apprécier, ce n’est jamais évident », a déclaré le sélectionneur tricolore.