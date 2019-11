Les éliminatoires de la CAN 2021 ont démarré ce mercredi avec les victoires du Sénégal et du Nigéria notamment. Cette 33ème édition se déroulera du 11 juin au 9 juillet 2021 au Cameroun. Cet après-midi se déroulait donc la suite de cette première journée avec l’Egypte qui accueillait le Kenya au Borg El Arab Stadium d’Alexandrie. Le nouveau sélectionneur égyptien Hossam Al Badry dirigeait sa première rencontre officielle avec les Pharaons.

Privée de Mohammed Salah blessé, la sélection égyptienne ouvrait le score avant la pause par Kahraba (1-0, 42e). Mais les hommes d’Al Badry cédaient après l’heure de jeu et Olunga trouvait le chemin des filets (1-1, 67e). Une première plus que contrastée pour l’Egypte dans ces éliminatoires. De son côté, le Mozambique réalisait une bonne entrée en matière et s’imposait (2-0) grâce à Telinho (28e) et Mexer (31e). Enfin, les Comores surprenaient le Togo à domicile (1-0), grâce à une réalisation de Selemanie (51e).

Les résultats de l’après-midi

Egypte 1-1 Kenya : Kahraba (42e) pour l’Egypte ; Olunga (67e) pour le Kenya

Mozambique 2-0 Rwanda : Telinho (28e), Mexer (31e) pour le Mozambique

Togo 0-1 Comores : Selemanie (51e) pour les Comores