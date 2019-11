L’Angleterre n’a besoin que d’un point pour se qualifier à l’Euro 2020. Le sélectionneur national Gareth Southgate a communiqué ce jeudi une liste de 27 joueurs pour les confrontations face au Monténégro et au Kosovo (14 et 17 novembre).

Les faits marquants de cette liste sont les retours d’Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Callum Hudson-Odoi (Chelsea) et John Stones (Manchester City). A noter les absences de Kyle Walker, Dele Alli, ou encore Jesse Lingard et Wan-Bissaka. Pressenti pour une première convocation avec les Three Lions, Jack Grealish (Aston Villa) n’a finalement pas été retenu.

La liste de l’Angleterre

Gardiens : Heaton, Pickford, Pope

Défenseurs : Alexander-Arnold, Chilwell, Gomez, Maguire, Mings, Rose, Stones, Tomori

Milieux : Barkley, Delph, Henderson, Maddison, Oxlade-Chamberlain, Rice, Winks, Trippier

Attaquants : Abraham, Hudson-Odoi, Kane, Rashford, Sancho, Sterling, Wilson, Mount

Here it is : your #ThreeLions squad for the #EURO2020 qualifiers against Montenegro and Kosovo !https://t.co/wsv3qjndm2

— England (@England) November 7, 2019