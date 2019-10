Alors que l’Irlande n’a pas pu faire mieux qu’un match nul contre la Géorgie (0-0), le Danemark et la Suisse avaient l’occasion de revenir sur les hommes de Mick McCarthy. Les deux équipes se sont rendues coup sur coup. Ricardo Rodriguez a notamment trouvé les gants de Kasper Schmeichel puis la barre transversale en début de seconde période pour la Nati (50e). Finalement, Yussuf Poulsen a donné la victoire à sa sélection en fin de match sur un gros travail de Christian Eriksen (84e). Un succès 1-0 qui place le Danemark à hauteur de l’Irlande tandis que la Suisse reste quatre longueurs derrière.

Equipe sensation du groupe F, la Finlande avait l’occasion de faire un grand pas vers la qualification en cas de succès contre la Bosnie-Herzégovine. Ce match s’est finalement très mal passé pour les coéquipiers de Teemu Pukki. Rapidement dans la partie, les Bosniens ouvraient le score mais le but était refusé pour un hors-jeu d’Amer Gojak (14e). Cela n’empêchait pas Izet Hajrovic de trouver la faille peu après (29e). Miralem Pjanic doublait ensuite la mise sur penalty (37e) avant de s’offrir un doublé (58e). Armin Hodzic (73e) a également marqué pour enfoncer un peu plus la Finlande qui a réduit le score en fin de match grâce à Joel Pohjanpalo (79e). Avec cette victoire 4-1, la Bosnie-Herzégovine se relance totalement et peut croire à la qualification. La Finlande devra se remettre la tête à l’endroit. Enfin, la Roumanie a battu les Îles Féroé 3-0 grâce à des buts tardifs de George Puscas (73e), Alexandru Mitriță (83e) et Claudio Keserü (90e +4).

Les matches de la soirée :

Groupe D :

Danemark 1-0 Suisse : Poulsen (84e) pour le Danemark

Groupe F :

Îles Féroé 0-3 Roumanie : Puscas (73e), Mitriță (83e) et Claudiu Keserü (90e +4) pour la Roumanie

Groupe J :

Bosnie-Herzégovine 4-1 Finlande : Hajrovic (29e), Pjanic (37e sp et 58e) et Hodzic (73e) pour la Bosnie ; Pohjanpalo (79e) pour la Finlande

Le classement du groupe D

1 Irlande 12 points (6 journées)

2 Danemark 12 points (6 journées)

3 Suisse 8 points (5 journées)

4 Géorgie 5 points (6 journées)

5 Gibraltar 0 point (5 journées)

Le classement du groupe F

1 Espagne 18 points (6 journées)

2 Roumanie 13 points (7 journées)

3 Suède 11 points (6 journées)

4 Norvège 9 points (6 journées)

5 Malte 3 points (6 journées)

6 Îles Féroé 0 point (7 journées)

Le classement du groupe J

1 Italie 18 points (6 journées)

2 Finlande 12 points (7 journées)

3 Bosnie-Herzégovine 10 points (7 journées)

4 Arménie 9 points (6 journées)

5 Grèce 5 points (6 journées)

6 Liechtenstein 1 point (6 journées)

* Les équipes provisoirement qualifiées en gras

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10