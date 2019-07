N’entrant pas dans les plans d’Ernesto Valverde depuis son arrivée en Catalogne, Malcom (22 ans), n’a disputé que 24 rencontres sous la tunique blaugrana (4 buts et 2 passes décisives). Régulièrement annoncé sur le départ, l’ailier brésilien est toujours un joueur du FC Barcelone. Pourtant, l’AC Milan, le Borussia Dortmund, Everton ou encore Tottenham ont été associés au natif de Sao Paulo. D’après les toutes dernières indiscrétions de Marca, le Zenit Saint-Petersbourg s’est renseigné pour l’ancien Bordelais. Alors que le FC Barcelone ne souhaite pas se délester de Malcom pour moins de 40 millions d’euros, la formation russe aurait les moyens de se rapprocher du prix demandé.

Pour le moment, l’équipe de Sergey Semak n’a dépensé que 15 millions d’euros sur le marché des transferts entre les arrivées de Douglas Santos (Hambourg SV), Aleksey Sutormin (Rubin Kazan) et Aleksandr Vasyutin (Sarpsborg 08). Interrogé par Sport Express, le directeur général des Bleu et blanc, Aleksandr Medvedev a confirmé l’existence de négociations entre les deux formations. Néanmoins, il a expliqué que le Zenit aimerait faire baisser les attentes financières des Barcelonais dans ce dossier : « comme on dit, vous préférez le processus ou le résultat ? Nous préférons le résultat, alors je ne voudrais pas commenter sur le processus de négociation. Mais on ne parle vraiment pas de 40 millions d’euros. » Le directeur sportif du club russe, Javier Ribalta s’est d’ailleurs envolé en direction de l’Espagne pour négocier.

