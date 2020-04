Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, dans un entretien accordé à Ouest-France, a expliqué les raisons de la fin des compétitions amateurs et pourquoi la FFF espère encore une reprise du championnat de National 1 et de la D1 féminine. « Le Comité Exécutif de la FFF, réuni ce jour, a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine et de futsal, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins). » Par cette annonce, la Fédération française de football a annoncé la fin des championnats amateurs à travers la France.

Mais elle n’a pas encore décidé du sort du championnat de National 1 (D3) et de la D1 Arkema, championnat féminin de première division. Noël Le Graët a une explication. « Le sort du championnat de National est lié à la Ligue 2. Il ne faut pas oublier une chose, il y a des barrages d’accession au monde professionnel à la fin de la saison. Donc si l’un des deux joue, l’autre est dans l’obligation de jouer, » a-t-il expliqué, avant de justifier le cas de la D1 féminine. « Il ne reste que six matches de championnat donc cela ne pose aucun problème pour la reprise après le déconfinement. Cela leur laisse le temps jusqu’à fin mai. Et puis l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain restent en course en Ligue des champions donc il faut attendre ce que l’UEFA va décider concernant les compétitions européennes. »