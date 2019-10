Comme nous vous l’avions présenté lors de sa sortie, FIFA 20 représente fidèlement de nombreuses stars du foot facilement reconnaissables dans le jeu. Pour d’autres, c’est plus compliqué à l’image de Franck Ribéry qui s’est plaint il y a quelques jours auprès de EA Sports concernant la modélisation plus qu’approximative de son double virtuel. À la vue du tweet de l’ancienne star du Bayern Munich et de l’équipe de France, on pouvait le comprendre.

Played #FIFA20 with my kids not long ago.

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy ? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx — Franck Ribéry (@FranckRibery) October 17, 2019

Visiblement, le message a été entendu 5/5 par EA Sports qui va donc proposer 37 nouveaux visages dans la prochaine mise à jour de FIFA20, prévue dans les prochains jours. Franck Ribéry a obtenu gain de cause et bénéficiera lors de la prochaine mise à jour de FIFA20 d’un double virtuel plus que fidèle à l’original.