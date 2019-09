Après avoir dominé l’Albanie (4-0), les Espoirs se présentent face à la République Tchéque. Une nouvelle rencontre amicale pour les Tricolores qui essayeront de poursuivre sur cette voie vertueuse.

L’équipe de France se présente dans un 4-3-3 avec Dimitry Bertaud dans les cages. Colin Dagba, Ibrahima Konaté, Evan N’Dicka et Rayan Aït Nouri compose la défense tricolore. Au milieu, Jeff Reine-Adélaïde, Antoine Bernède et Jean-Victor Makengo évoluent en soutien de Moussa Diaby, Odsonne Edouard et Bryan Mbeumo.

De son côté, la République Tchéque propose un 4-2-3-1 avec Matous Trmal dans les cages. Daniel Soucek, Dominik Plechaty, Matej Chalus et Libor Holik forment la défense. Le double pivot est assuré par Michal Sadilek et Dominik Janosek. Enfin, Ondrej Sasinka est soutenu en attaque par Jan Matousek, Filip Havelka et Patrick Zitny.

Les compositions :

France U21 : Bertaud - Dagba, Konaté, N’Dicka, Aït Nouri - Reine-Adélaïde, Bernède, Makengo - Diaby, Edouard, Mbeumo

République Tchéque U21 : Trmal - Soucek, Plechaty, Chalus, Holik - Sadilek, Janosek - Matousek, Havelka, Zitny - Sasinka

