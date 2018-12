Propriété de l’Inter Milan, Gabigol a été prêté cette saison à Santos au Brésil. En 2018, le Brésilien a marqué 23 buts en 45 rencontres toutes compétitions confondues avec le club auriverde. Interrogé hier en marge des trophées du football brésilien où il a reçu le trophée du meilleur attaquant, Gabriel Barbosa a fait le point sur son avenir. Ses propos sont relayés par la Gazzetta dello Sport.

« Ce trophée me remplit de fierté. Je ne sais pas encore ce qu’il se passera pour mon futur. En janvier, je retournerai à l’Inter Milan. Je devrai parler avec l’Inter et d’autres clubs et nous verrons ...Mais maintenant, je dois me reposer. Mes agents se chargeront de tout ça. Je suis calme, j’ai montré ce que je pouvais faire et j’ai une grande confiance. Je suis sincère, les chances de rester ici sont élevées. Il y aura des négociations. Mais peu importe où je vais, je veux être heureux et continuer à jouer régulièrement ».