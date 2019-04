Alors qu’il a reçu ce week-end, lors du derby contre le Celtic (défaite 2-1), son cinquième carton rouge de la saison, fait extrêmement rare pour un avant-centre, Alfredo Morelos (Glasgow Rangers) a tenu à s’excuser de son mauvais comportement. Le Colombien a publié hier un message sur son compte Twitter : « Je voudrais présenter mes excuses à tous les fans, mes coéquipiers et le staff pour ce qui s’est passé dans le match d’hier. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus, et pour faire tout ce que je peux pour l’équipe et les supporters. Merci pour le soutien et l’affection que vous m’avez toujours apporté. »

Cet énième expulsion récoltée ce dimanche avait exaspéré son entraîneur, Steven Gerrard, qui avait notamment déploré que le joueur ait « encore laissé tomber son club et ses coéquipiers », indiquant également que Morelos serait puni pour un tel comportement.