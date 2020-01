Le FC Barcelone se déplace du côté d’Ibiza ce soir. Pas pour se prélasser sur ses belles plages ou pour aller faire la fête dans ses célèbres boîtes de nuit, mais pour affronter l’équipe locale, qui milite en troisième division et qui vise d’ailleurs le monde professionnel sur le court terme.

Pour ce match, Quique Setién a notamment laissé Lionel Messi, Sergio Busquets et Gerard Piqué à la maison. L’occasion de faire quelques tests avec des joueurs moins habituels, et son dispositif ressemble à un 3-5-2. On notera aussi que les conditions climatiques sont plutôt mauvaises sur l’île pour un match de football, avec des pluies et des vents très forts.

Les compositions

UD Ibiza : German, Kike, Gonzalo, Mariano, Fran Grima - Nunez, Javi Lara, Javi Pérez - Caballé, Rai, Rodado

FC Barcelone : Neto - Junior Firpo, Sergi Roberto, Lenglet, Semedo, Carles Pérez - De Jong, Riqui Puig, Rakitic - Ansu Fati, Griezmann