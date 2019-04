Depuis vendredi, on connaît enfin la répartition des groupes pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte. Une fête du football que manquera le Gabon, qui ne s’est pas qualifié pour le tournoi. En pleine réflexion, la Fédération Gabonaise de Football, qui a limogé Daniel Cousin il y a quelques jours, est en quête d’un nouvel homme fort.

Et d’après nos informations, c’est Luis Fernandez qui a tapé dans l’oeil de la fédération. Celle-ci apprécie son profil et aimerait lui proposer le poste de sélectionneur. En parallèle, une autre mission lui serait confiée, à savoir aider au développement de la formation et des éducateurs. D’autres profils ont été étudiés ou proposés nous a-t-on fait savoir, mais Fernandez serait, à l’heure actuelle, la priorité. Il reste maintenant à savoir ce qu’en pense celui qui été le directeur sportif du centre de formation du PSG.