Dans cette saison 2018-2019, Mauro Icardi a traversé plusieurs zones de turbulences. Concernant sa prolongation, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’Inter, l’attaquant argentin n’est pas tombé d’accord avec ses dirigeants. Un sujet qui a donc beaucoup fait parler, et les Nerazzurri ont alors décidé en février dernier de lui retirer son brassard de capitaine. Derrière, le joueur de 26 ans a même manqué plusieurs rencontres à cause d’une blessure au genou avant de faire son retour le 3 avril dernier.

Cependant, l’avenir du natif de Rosario est toujours incertain. Et alors que le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes, la femme et agent du joueur, Wanda Nara, a lâché quelques déclarations concernant l’avenir de son mari. « Mauro continue de marquer des buts, il va de l’avant parce qu’il est la force de la famille. Maintenant il est plus serein, il embrasse tout le monde parce qu’il a toujours eu une belle relation avec tout le monde. Nous serons encore ici la saison prochaine », a-t-elle lâché dans des propos relayés par Calciomercato.