L’Inter Miami va jouer cette saison son premier exercice de MLS. Fondateur et président de la franchise, David Beckham veut attirer dans ses rangs des noms d’exception, et l’un des derniers évoqués est celui d’Antoine Griezmann. L’Équipe révèle que la franchise floridienne rêve du joueur du Barça et veut le faire signer dès la fin de son contrat avec les Blaugranas (juin 2024).

Très attaché aux valeurs du sport américain, Antoine Griezmann est un grand fan de basket. Il se rend souvent outre-Atlantique pour assister à des matches de NBA. Le champion du monde a même clairement affiché son souhait de finir sa carrière aux États-Unis et avait d’ailleurs ouvert la porte à l’Inter Miami. « Je veux terminer en MLS. D’abord, il faudra voir s’il me veut dans son club. Si c’est le cas, alors j’irai », rapportait-il à L’Équipe en septembre 2018.