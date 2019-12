Certainement l’un des meilleurs gardiens du monde, Samir Handanovic (35 ans) continue de régaler entre les bois de l’Inter Milan. Le portier slovène connaît d’ailleurs une belle saison puisqu’il est en course pour le titre avec les Nerazzurri. Il est d’ailleurs revenu sur la lutte entre son équipe et la Juventus pour Sky Sports Italia.

« Le Scudetto ? Nous avons l’envie et le devoir d’essayer de l’obtenir. Ensuite, il y a de nombreux facteurs à considérer, mais l’important est d’avoir une cause commune et de s’entendre sur le terrain. Disons que pour l’instant nous sommes en chantier et nous progressons. »