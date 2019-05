Longtemps absent en sélection, Mario Balotelli avait été rappelé en mai 2018. Mais après trois apparitions avec l’Italie, l’attaquant de 28 ans n’a plus été convoqué par Roberto Mancini. Le sélectionneur de la Nazionale avait d’ailleurs envoyé plusieurs signaux au principal concerné, mais le joueur ne s’était lui jamais exprimé sur le sujet. C’est désormais chose faite puisque l’avant-centre de l’Olympique de Marseille a tenté d’expliqué pourquoi il n’était plus retenu, dans un entretien accordé à Canal +.

« C’est une bonne question. Je pense que si je ne suis plus en sélection, c’est en partie de ma faute. Quand j’étais à Liverpool par exemple, je n’ai pas bien joué. C’est donc normal que le sélectionneur ne m’appelle pas alors. Ensuite, il y a eu des choses dont je ne suis pas responsable. Je ne sais pas si c’est à cause de mon caractère, ou parce que c’était plus simple de ne pas m’appeler, ou par racisme, je n’en sais rien. Mais je suis sur que ce n’est pas de ma faute si je ne suis plus en sélection. Au début oui, mais après non », a lâché « Super Mario ».