L’Italie s’est plusieurs fois mise à rêver d’une venue de Lionel Messi sur son territoire. L’Inter Milan a parfois annoncé à haute voix qu’elle serait prête à tenter sa chance. L’épidémie liée au coronavirus lui donne une occasion. C’est du moins le sentiment de Massimo Moratti, ancien président du club lombard, qui n’a pas hésité à le confier aux médias. Javier Tebas, le patron de la Liga espagnole, n’a pas manqué de répondre, dans des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport.

« Je ne pense pas que l’arrivée de Messi puisse résoudre les problèmes de la Serie A. (…) Les chiffres de la Serie A sont connus, et ses problèmes économiques ne seront certainement pas résolus par Leo Messi. J’aimerais que Messi reste ici, mais s’il part, ce ne serait pas un drame : on disait que sans Cristiano Ronaldo, la Liga aurait perdu de l’argent, et au lieu de cela nous en avons gagné, même au Portugal. Les joueurs aident mais ne sont pas essentiels à un championnat ». Un tacle à la Serie A, un autre pour les joueurs qui se sentiraient indispensables à son championnat, du Tebas tout craché.