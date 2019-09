Au Bayern Munich depuis 2015, Kingsley Coman (23 ans) souhaite désormais franchir un cap, savoir s’imposer en Équipe de France. L’ailier a inscrit trois buts lors du dernier rassemblement avec les Bleus en septembre dont un doublé face à l’Albanie (4-1) et une réalisation face à Andorre (3-0). Le prochain objectif international est évidemment l’Euro 2020 qui débute le 12 juin prochain. Dans une interview accordée à France Football, l’homme aux 19 sélections, s’attarde sur son statut avec l’équipe nationale.

« Je n’ai pas envie de venir, d’être assis et de regarder. Mais quand je suis assis, j’ai souvent la chance de me lever. Et parfois, je commence. Je ne suis pas à plaindre du tout. La personne à laquelle je veux le plus prouver, c’est à moi-même. Je n’ai pas ce souci d’ego, et je ne l’ai jamais eu. Peut-être parce que je n’ai joué que dans de grandes équipes où je n’ai jamais été le numéro un. Donc, je n’ai jamais eu ce souci de vouloir la lumière ou de regarder en mode : “Ah, lui c’est la star, il faut que je devienne...”, Non », a-t-il expliqué.

