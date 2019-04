La Ligue des Champions féminine se poursuivait cet après-midi avec un duel fort passionnant entre deux favoris Lyon et Chelsea. À domicile, les Fenottes ont assumé leur rang avec un but contre son camp de Magdalena Eriksson (1-0, 27e). Rapidement en tête, les triples tenantes du titre se sont mises à l’abri grâce à une réalisation d’Amandine Henry (2-0, 39e).

Fran Kirby a obtenu un penalty juste avant la mi-temps, mais elle a loupé sa tentative (45e +2e). Ce n’était que chose remise puisque l’Écossaise Erin Cuthbert a réduit l’écart (2-1, 72e). Lyon l’emporte quand même et prend une option pour le match retour. Chelsea a néanmoins inscrit un but à l’extérieur qui pourrait avoir son importance. La deuxième confrontation aura lieu le 28 avril. Dans le même temps, le Bayern Munich et le FC Barcelone se tiennent en échec dans l’autre demi-finale à la mi-temps (0-0).