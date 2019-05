La Ligue des Champions déchaîne les passions. Tout le monde, ou presque, qui aime le football, est prêt à faire de grandes concessions pour regarder les matches. Et lorsqu’il y a possibilité d’aller dans le stade, c’est encore plus vrai. C’est exactement ce qui s’est passé pour Jordie van der Laan, l’attaquant de 25 ans de Telstar (deuxième division néerlandaise).

L’attaquant est allé, la semaine passée, à Londres pour regarder le match entre Tottenham et l’Ajax (0-1). Jusqu’ici, rien d’anormal. Sauf qu’il avait simulé être malade afin de se rendre en Angleterre. Sauf que, par malchance, les caméras de télévision l’ont filmé. Reconnu par son club, il vient d’être viré et ne jouera donc plus pour Telstar, annonce Voetbal...