Trois mois après son élimination contre Tottenham en demi-finale de la Ligue des Champions, l’Ajax Amsterdam retrouvait la Coupe aux Grandes Oreilles. Champions des Pays-Bas, les Godenzonen devaient remettre le bleu de chauffe pour le compte du troisième tour préliminaire. Pour le match aller, l’équipe d’Erik ten Hag s’est rendue sur la pelouse du PAOK Salonique. Un petit choc à ce stade de la compétition qui a tenu toutes ses promesses. Rapidement, Hakim Ziyech bottait un coup franc sur la droite et Dimitris Giannoulis marquait contre son camp de la tête (1-0, 10e). Mené, le PAOK Salonique se sublimait et Chuba Akpom remettait les compteurs à zéro (1-1, 32e).

Juste avant la pause, Diego Biseswar trouvait même Léo Matos qui donnait l’avantage aux Grecs (2-1, 39e). En position délicate, l’Ajax Amsterdam parvenait à revenir au score grâce à l’inusable Klaas-Jan Huntelaar et à une erreur de Fernando Varela (2-2, 57e). Le score n’évoluait plus et les deux équipes se quittent sur un match nul 2-2. Dans le même temps, le FK Qarabag a pris une option sur la pelouse de l’APOEL Nicosie (2-1) malgré la réduction du score de Giorgios Merkis en fin de rencontre (90e +5). Trois rencontres se disputent actuellement. Le Dinamo Zagreb (Croatie) affronte Ferencvaros (Hongrie). Le FC Bruges (Belgique) reçoit sur sa pelouse le Dynamo Kiev (Ukraine). Enfin, Copenhague (Danemark) se déplace sur la pelouse de l’Étoile Rouge de Belgrade (Serbie).

